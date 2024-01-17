среда 17.01.2024 19:38:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:24, 17 января 2024 года

Мусорный перевозчик по двум районам Орла отказался от обязанностей

Ситуацию с вывозом отходов в областной столице обсудили на комитете городского совета.


В городском совете Орла обсудили ситуацию с вывозом мусора в Заводском и Железнодорожном районах. С нового года их обслуживанием занялся новый перевозчик – "Экотексити".

Как отметил первый замдиректора "Зеленой рощи" Сергей Мартюхин, "Экотексити" отказался от своих обязанностей по контракту, письменно уведомив регоператора. Для вывоза мусора они вывели 35-40% техники. Компании выписано порядка 20 административных штрафов.

Для вывоза накопившегося мусора "Зеленая роща" арендовала транспорт и привлекла к работе других перевозчиков.

Сейчас конкурсные процедуры по вывозу ТКО в Железнодорожном районе объявлены снова. Срок окончания приема заявок – 22 января. У нового подрядчика должно быть не менее 23 единиц спецтехники.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.