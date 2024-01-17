Мусорный перевозчик по двум районам Орла отказался от обязанностей
Ситуацию с вывозом отходов в областной столице обсудили на комитете городского совета.
В городском совете Орла обсудили ситуацию с вывозом мусора в Заводском и Железнодорожном районах. С нового года их обслуживанием занялся новый перевозчик – "Экотексити".
Как отметил первый замдиректора "Зеленой рощи" Сергей Мартюхин, "Экотексити" отказался от своих обязанностей по контракту, письменно уведомив регоператора. Для вывоза мусора они вывели 35-40% техники. Компании выписано порядка 20 административных штрафов.
Для вывоза накопившегося мусора "Зеленая роща" арендовала транспорт и привлекла к работе других перевозчиков.
Сейчас конкурсные процедуры по вывозу ТКО в Железнодорожном районе объявлены снова. Срок окончания приема заявок – 22 января. У нового подрядчика должно быть не менее 23 единиц спецтехники.