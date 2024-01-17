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16:24, 17 января 2024 года Мусорный перевозчик по двум районам Орла отказался от обязанностей Ситуацию с вывозом отходов в областной столице обсудили на комитете городского совета.





В городском совете Орла обсудили ситуацию с вывозом мусора в Заводском и Железнодорожном районах. С нового года их обслуживанием занялся новый перевозчик – "Экотексити".



Как отметил первый замдиректора "Зеленой рощи" Сергей Мартюхин, "Экотексити" отказался от своих обязанностей по контракту, письменно уведомив регоператора. Для вывоза мусора они вывели 35-40% техники. Компании выписано порядка 20 административных штрафов.



Для вывоза накопившегося мусора "Зеленая роща" арендовала транспорт и привлекла к работе других перевозчиков.



Сейчас конкурсные процедуры по вывозу ТКО в Железнодорожном районе объявлены снова. Срок окончания приема заявок – 22 января. У нового подрядчика должно быть не менее 23 единиц спецтехники.





Артем Ежаков



