Главная » Новости



17:50, 17 января 2024 года В Орле остались зимовать около тысячи уток В районе детского парка у них нет недостатка в еде.







В Орле снова остались зимовать около тысячи уток. Традиционно они обитают в районе детского парка, где их подкармливают его сотрудники и неравнодушные граждане.



Среди обычных крякв, которые зимуют в родных краях, замечают еще и краснокнижных пернатых, которые отстают от своих товарищей: это сычи и рогатые жаворонки.



Если птицы все-таки решают улететь, то собираются они не спонтанно. На подготовку у них уходят недели, за это время они набирают вес. Из Орловской области чаще перебираются к берегу Азовского моря, а когда теплеет – возвращаются.





Александра Бахтина



