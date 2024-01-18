Дороги Орловщины попали в пятилетний план строительства в России
В перечне – два объекта.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своей подписью утвердил расширенный план дорожного строительства в стране на 2024 – 2028 годы. В числе прочих, в него вошли два объекта из Орловской области, сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".
В 2024 – 2025 годах на дороге М-2 "Крым" установят новое освещение и тротуары. Финансирование составит 123 миллиона рублей. Работы охватят участки общей протяженностью 10,8 километра.
К 2028 году построят автодорогу М-2 "Крым" до автодороги Р-120 "Орел – граница с Республикой Беларусь" на участке обхода города Орла. Общая протяженность составит 17,3 километра. Работы оцениваются в 17,4 миллиарда рублей.