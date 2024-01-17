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17:30, 17 января 2024 года Мерам безопасности на объектах ТЭК в Орловской области уделят особое внимание Тема обсуждалась на заседании оперштаба.





В Орле прошло очередное заседание оперативного штаба Орловской области. Его провел губернатор Андрей Клычков. Участвовали члены правительства региона, представители силовых и правоохранительных структур.



Темой собрания стало обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Глава региона подчеркнул, что сейчас это ключевая задача. Андрей Клычков отметил, что в связи с регулярными попытками противника атаковать объекты ТЭК, их безопасности нужно уделить особое внимание, сообщает региональный информационный портал.



Напомним, что 9 января в Орловской области обезвредили три беспилотника. Два летательных аппарата упали на объекте ТЭК, еще один – в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект. Пострадали трое орловцев.





Артем Ежаков



