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17:30, 17 января 2024 года

Мерам безопасности на объектах ТЭК в Орловской области уделят особое внимание

Тема обсуждалась на заседании оперштаба.


В Орле прошло очередное заседание оперативного штаба Орловской области. Его провел губернатор Андрей Клычков. Участвовали члены правительства региона, представители силовых и правоохранительных структур.

Темой собрания стало обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Глава региона подчеркнул, что сейчас это ключевая задача. Андрей Клычков отметил, что в связи с регулярными попытками противника атаковать объекты ТЭК, их безопасности нужно уделить особое внимание, сообщает региональный информационный портал.

Напомним, что 9 января в Орловской области обезвредили три беспилотника. Два летательных аппарата упали на объекте ТЭК, еще один – в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект. Пострадали трое орловцев.


Артем Ежаков
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