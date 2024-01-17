Орловская история о спасении енотовидной собаки номинирована на всероссийскую премию
Она может победить в номинации "В ответе за тех..."
История о найденном на улице Степана Разина диком животном облетелаинтернет. Напомним, енотовидную собаку заметили в мае 2023 года возле подвала многоквартирного дома № 3 на улице Степана Разина Орла. Орловские зоозащитники забрали животное и отвезли к ветеринару.
Затем животное уехало на карантин, а после енотовидной собаке нашлидом на конезаводе. Со зверя тогда сняли 50 клещей, но с ним все было в порядке. Теперь история номинирована на всероссийскую премию "Мой ласковый и нужный зверь" в номинации "В ответе за тех..."