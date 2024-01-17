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15:30, 17 января 2024 года Орловская история о спасении енотовидной собаки номинирована на всероссийскую премию Она может победить в номинации "В ответе за тех..."





История о найденном на улице Степана Разина диком животном облетела интернет. Напомним, енотовидную собаку заметили в мае 2023 года возле подвала многоквартирного дома № 3 на улице Степана Разина Орла. Орловские зоозащитники забрали животное и отвезли к ветеринару.



Затем животное уехало на карантин, а после енотовидной собаке нашли дом на конезаводе. Со зверя тогда сняли 50 клещей, но с ним все было в порядке. Теперь история номинирована на всероссийскую премию "Мой ласковый и нужный зверь" в номинации "В ответе за тех..."











Сергей Силаев



