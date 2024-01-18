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8:30, 18 января 2024 года Орловца заподозрили в краже автозапчастей на 200 тысяч рублей Преступления совершались несколько месяцев.





В Орловском округе 37-летнего мужчину подозревают в краже автозапчастей с территории одной из организаций. Сумма украденного составила 200 тысяч рублей. По фактам преступлений возбудили шесть уголовных дел.



Как рассказали в УМВД региона, кражи совершались на протяжении нескольких месяцев.



Орловец признался в содеянном. Украденное он продавал по видом собственного имущества.



Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



