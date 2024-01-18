Орловца заподозрили в краже автозапчастей на 200 тысяч рублей
Преступления совершались несколько месяцев.
В Орловском округе 37-летнего мужчину подозревают в краже автозапчастей с территории одной из организаций. Сумма украденного составила 200 тысяч рублей. По фактам преступлений возбудили шесть уголовных дел.
Как рассказали в УМВД региона, кражи совершались на протяжении нескольких месяцев.
Орловец признался в содеянном. Украденное он продавал по видом собственного имущества.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.