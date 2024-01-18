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9:00, 18 января 2024 года В январе в Орловской области пройдут четыре ярмарки вакансий Они пройдут с 24-го по 30-е число.





В январе в Орловской области пройдут четыре ярмарки вакансий. График опубликовал интерактивный портал управления труда и занятости региона.



Первая ярмарка пройдет 24 января в Центре занятости населения Ливенского района. Вторая – 26 января в ЦЗН Северного района Орла. Центр занятости населения Мценского района организует ярмарку 29 января, а ЦЗН Железнодорожного района Орла – 30 января.



Со временем проведения ярмарок, работодателями и вакансиями можно ознакомиться, перейдя по ссылке.





Артем Ежаков



