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15:00, 17 января 2024 года В Орле доделают пандусы на улице Комсомольской Им добавят перила.



Фото: пресс-служба горсовета Орла

17 января на профильном комитете городского совета Орла была поднята тема обустройства пандусов на улице Комсомольской. В прошлом году там сделали ремонт.



Как отметила депутат Татьяна Малыгина, людям с ограниченными возможностями здоровья трудно попасть на остановки. "Возле "Стрелы", "Современника" узкие пандусы, перил нет", – цитирует председателя комитета по образованию, культуре и социальной политике пресс-служба горсовета.



Представитель мэрии рассказал депутатам, что предложить другие варианты проектировщикам помешала близость трамвайных путей, а также заверил, что пандусы оборудуют перилами.





Артем Ежаков



