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8:00, 18 января 2024 года

Жители Орла стали чаще посещать культурно-массовые мероприятия

Интерес к театрам и концертам связан с отказом от ковидных ограничений.

Фото: архив "Вести-Орел"

Отказ от ковидных ограничений вызвал ощутимый интерес орловцев к культурно-массовым мероприятиям. Популярными среди горожан являются всевозможные концерты. Интерес к ним вырос на 10%. На 20% чаще жители областного центра стали посещать театральные представления и муниципальные библиотеки.

- Большой популярностью среди жителей Орла пользуется "Праздник двора", организуемый депутатами горсовета совместно с ансамблем танца "Славица" и Орловским городским центром культуры. В 2023 году было проведено более 50 таких мероприятий по районам города, - рассказала на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике орловского горсовета начальник управления культуры городской администрации Наталья Зименкова.


Сергей Мерцалов
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