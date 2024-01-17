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14:30, 17 января 2024 года Орловского предпринимателя подозревают в незаконной торговле сигаретами Уголовное дело возбуждено ФСБ.



Фото: УФСБ России по Орловской области

В Орле индивидуального предпринимателя подозревают в незаконной торговле табачными изделиями. Уголовное дело возбуждено УФСБ региона.



Сотрудники ведомства и областного УМВД выяснили, что с октября 2022-го года по июнь 2023-го года местный житель осуществлял на Орловщине незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных акцизными марками сигарет в особо крупном размере.



Изъято свыше 47 тысяч пачек нелегальной продукции на общую сумму более 5,6 миллиона рублей, сообшили в пресс-службе регионального УМВД.





Артем Ежаков



