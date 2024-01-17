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13:30, 17 января 2024 года Орловчанку, убившую сына, заключили под стражу Женщина раскаялась в содеянном.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Дело об убийстве 40-летнего мужчины 63-летней жительницей деревни Парный Ливенского района расследует следственный комитет.



Как уже установили следователи, женщина была в нетрезвом состоянии и ударила 40-летнего сына ножом в грудь. Пострадавший скончался.



– В ходе следствия женщина дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Направленное в суд ходатайство следователя о заключении обвиняемой под стражу удовлетворено, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Под стражей женщина проведет два месяца. Ходатайство следователя удовлетворил Ливенский районный суд.







Сергей Силаев



