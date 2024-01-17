Главная » Новости



14:00, 17 января 2024 года В Орле состоялся городской турнир по спортивному ориентированию на лыжах Этот вид спорта пользуется популярностью у юных орловцев







В Орле состоялся городской турнир по спортивному ориентированию на лыжах. Этот вид спорта пользуется популярностью как у юных орловцев, так и у спортсменов постарше.



Для того, чтобы удобно было пользоваться картой во время движения используется планшет. Его можно купить, а можно сделать самостоятельно. У каждой возрастной категории – своя дистанция, которую необходимо пройти не только быстро, но и соблюдением очередности контрольных пунктов.





Анастасия Дорохова



