В Орле состоялся городской турнир по спортивному ориентированию на лыжах
Этот вид спорта пользуется популярностью у юных орловцев
В Орле состоялся городской турнир по спортивному ориентированию на лыжах. Этот вид спорта пользуется популярностью как у юных орловцев, так и у спортсменов постарше.
Для того, чтобы удобно было пользоваться картой во время движения используется планшет. Его можно купить, а можно сделать самостоятельно. У каждой возрастной категории – своя дистанция, которую необходимо пройти не только быстро, но и соблюдением очередности контрольных пунктов.