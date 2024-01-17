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12:30, 17 января 2024 года

Орловские депутаты проверили работу мусоросортировочного комплекса "ЭкоПолис"

Ожидается, что ежедневно сюда будут доставлять 448 тонн отходов.

Фото: пресс-служба областного Совета народных депутатов

Депутаты орловского областного Совета проверили работу нового полигона ООО "ЭкоПолис", который открыли 1 января. Комплекс будет принимать более 60% отходов из Орла и ближайших районов области.

За 11,5 лет на полигоне планируют захоронить более миллиона тонн бытовых отходов. О технологии брикетирования мусора рассказал директор предприятия Леонид Березин.
 
- Территория полигона поделена на так называемые карты, далее они застилаются геомембраной. Это защита грунтовых вод и почвы от вредных веществ, - сообщил он. По словам Березина, такая технология в Орле применяется впервые, хотя в других регионах России она используется давно.
 
Есть и сложности, с которыми столкнулось руководство предприятия. Речь идет о дефиците кадров.

- Штатная численность сортировочного цеха - 130 человек, фактически сегодня здесь трудится 32. При этом предприятие работает бесперебойно в круглосуточном режиме, - рассказал директор ООО "ЭкоПолис".

Как отмечает пресс-служба областного Совета, вопрос обращения с ТКО в регионе остается на контроле депутатов. Его рассмотрят на ближайшем заседании комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству.


Сергей Мерцалов
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