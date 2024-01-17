Стали известны подробности ДТП на Болховском шоссе Орла
Пострадал один человек.
Фото: региональная Госавтоинспекция
Напомним, 16 января на Болховском шоссе столкнулись"Лада Калина" и УАЗ "Патриот". 68-летний водитель УАЗА при выезде на проезжую часть столкнулся с "Ладой", которой управляла 23-летняя девушка.
По информацииотдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель "Калины" получила телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация. Скорая отвезла пострадавшую в больницу Семашко, затем ее отпустили домой на лечение.