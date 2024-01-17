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12:00, 17 января 2024 года

Бойцу СВО, приехавшему на побывку в Орел, передали посылку

Евгений уже полтора года находится на передовой.

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле прошла очередная встреча с добровольцем, приехавшим из зоны СВО. Контракт с Минобороны он заключил еще в сентябре 2022 года. Службу несет в пехоте в должности штатного медика. Здесь, на малой родине, защитника ждут супруга Ольга и четверо маленьких детей.

В администрации Орла бойцу передали тактический пояс, мультитул, портативную газовую плиту и другое оборудование. За мужество и верность Родине Евгения поблагодарил заместитель мэра Алексей Степанов.

- Каждый день, рискуя жизнями, наши бойцы выполняют воинский долг по защите нашей Родины. Мы переживаем за каждого и рады их приезду в родной Орел! Желаю всем ребятам удачи! Победа будет за нами!, - сказал заммэра.


Сергей Мерцалов
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