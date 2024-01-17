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11:00, 17 января 2024 года

В Соледар доставили груз от Орловской епархии для бойцов СВО

Посылку получила группа ВДВ.

Фото: Сергей Лежнев

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев и протоиерей Василий Иванов 16 января доставили гуманитарный груз для военнослужащих бронегруппы ВДВ.

Привезли квадрокоптер Mavik 3, бронежилеты, защитные шлемы, генератор, тепловые пушки, строительный инструмент, экипировку, большой набор медицинских изделий, лекарств, продукты питания и многое другое, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.

Глава региона поблагодарил Орловскую епархию, митрополита Орловского и Болховского Тихона, отца Василия и всех прихожан за помощь.


Сергей Силаев
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