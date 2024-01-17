В Соледар доставили груз от Орловской епархии для бойцов СВО
Посылку получила группа ВДВ.
Фото: Сергей Лежнев
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев и протоиерей Василий Иванов 16 января доставили гуманитарный груз для военнослужащих бронегруппы ВДВ.
– Привезли квадрокоптер Mavik 3, бронежилеты, защитные шлемы, генератор, тепловые пушки, строительный инструмент, экипировку, большой набор медицинских изделий, лекарств, продукты питания и многое другое, - рассказалгубернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.
Глава региона поблагодарил Орловскую епархию, митрополита Орловского и Болховского Тихона, отца Василия и всех прихожан за помощь.