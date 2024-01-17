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10:15, 17 января 2024 года С 1 февраля за рождение первенца орловские семьи получат более 630 тысяч рублей Максимальный размер материнского капитала составит 833 тысячи рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В России с 1 февраля 2024 года проиндексируют маткапитал. Как сообщает тг-канал "Правительство России", выплата на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, а на второго - 833 тысячи рублей. Отмечается, что родители, которые уже получили выплату на первого ребенка, при рождении второго получат доплату 202,6 тысячи рублей.



Министр труда России Антон Котяков пояснил, что по поручению президента РФ с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируют по фактической инфляции. С учетом этого с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго - на 57,4 тысячи рублей.





Сергей Мерцалов



