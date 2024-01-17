среда 17.01.2024 14:36:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:15, 17 января 2024 года

С 1 февраля за рождение первенца орловские семьи получат более 630 тысяч рублей

Максимальный размер материнского капитала составит 833 тысячи рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

В России с 1 февраля 2024 года проиндексируют маткапитал. Как сообщает тг-канал "Правительство России", выплата на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, а на второго - 833 тысячи рублей. Отмечается, что родители, которые уже получили выплату на первого ребенка, при рождении второго получат доплату 202,6 тысячи рублей.

Министр труда России Антон Котяков пояснил, что по поручению президента РФ с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируют по фактической инфляции. С учетом этого с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго - на 57,4 тысячи рублей.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.