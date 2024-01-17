Орловские предприниматели презентовали свою продукцию на выставке ВДНХ
Гости попробовали лимонад, мясные и колбасные деликатесы, кондитерские изделия и многое другое.
Фото: портал Орловской области
Товаропроизводители из Орловской области угостили своей продукцией москвичей и посетителей выставки "Россия" на ВДНХ в Москве. Ярмарка состоялась в рамках Дня Орловской области, сообщаетрегиональный инфопортал.
Также на стенде нашего региона представители малого и среднего бизнеса презентовали товары и продукцию собственного производства: рекламные конструкции из металла и пластика, дизайнерскую одежду, изделия, вышитые орловским списом и даже мороженое. Попробовать вкуснейший десерт, претендующий на бренд региона, смогли все желающие.