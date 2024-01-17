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9:30, 17 января 2024 года Орловские предприниматели презентовали свою продукцию на выставке ВДНХ Гости попробовали лимонад, мясные и колбасные деликатесы, кондитерские изделия и многое другое.



Фото: портал Орловской области

Товаропроизводители из Орловской области угостили своей продукцией москвичей и посетителей выставки "Россия" на ВДНХ в Москве. Ярмарка состоялась в рамках Дня Орловской области, сообщает региональный инфопортал.



Также на стенде нашего региона представители малого и среднего бизнеса презентовали товары и продукцию собственного производства: рекламные конструкции из металла и пластика, дизайнерскую одежду, изделия, вышитые орловским списом и даже мороженое. Попробовать вкуснейший десерт, претендующий на бренд региона, смогли все желающие.





Сергей Мерцалов



