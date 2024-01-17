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20:54, 16 января 2024 года Юного орловца наградили грамотой за помощь передовой Восьмилетний Саша Платонов наравне со взрослыми собирает гуманитарные грузы.







Посылки на передовую с Орловщины отправляются каждую неделю. В тылу кипит работа – делают окопные свечи, шьют медицинские расходники, плетут масксети. В одном только Покровском районе подготовили и передали около 150 тонн гуманитарного груза. Наравне со взрослыми в этом участвует восьмилетний Саша Платонов. Помогает мальчик уже год.



Чтобы подарить солдатам хорошее настроение, мальчик решил отправить им сладости.



За свою помощь юный орловец отмечен грамотой главы района.





Юлия Опанасюк



