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20:28, 16 января 2024 года На Орловщине отметили 158-летие со дня рождения композитора Василия Калинникова В областной столице его именем названа детская музыкальная школа.







13 января 1866-го года в селе Воины Мценского уезда Орловской губернии родился наш знаменитый земляк, композитор Василий Калинников. Его музыка встречает всех орловцев и гостей города на вокзале, где каждый час звучит отрывок из его симфонии №1.



В областной столице его именем названа детская музыкальная школа. В ней же и отметили праздник – большим круглым столом, обсуждением вышедших недавно изданий, посвященных композитору. Одна из них – книга "Два портрета" за авторством основателя музея Калинникова Евгения Кубарева. Также была представлена скрипка, отреставрированная им. Инструмент передан в дар музею композитора.





Эва Стасюлевич



