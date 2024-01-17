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19:03, 16 января 2024 года Глава Ливен стал лауреатом премии "Служение" Она проводится по поручению президента России Владимира Путина.





Глава Ливен Сергей Трубицин стал лауреатом премии "Служение". Она проводится по поручению Владимира Путина, чтобы отметить лучших муниципальных работников и их вклад в развитие территорий. Церемония награждения прошла сегодня в Москве, в ней принял участие сам глава государства.



Сергей Трубицин занял второе место в номинации "Прямой разговор – доверие к власти". Главу Ливен отметили за регулярные прямые эфиры с жителями, обратную связь и решение проблем горожан.





Артем Ежаков



