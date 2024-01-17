Она проводится по поручению президента России Владимира Путина.
Глава Ливен Сергей Трубицин стал лауреатом премии "Служение". Она проводится по поручению Владимира Путина, чтобы отметить лучших муниципальных работников и их вклад в развитие территорий. Церемония награждения прошла сегодня в Москве, в ней принял участие сам глава государства.
Сергей Трубицин занял второе место в номинации "Прямой разговор – доверие к власти". Главу Ливен отметили за регулярные прямые эфиры с жителями, обратную связь и решение проблем горожан.