Орловская область и Беларусь договорились о дальнейшем сотрудничестве
Договор подписали губернатор Андрей Клычков и председатель государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель государственного военно-промышленного комитета республики Беларусь Дмитрий Пантус подписали план мероприятий по сотрудничеству региона и государства на 2024 ‒ 2026 годы. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Документ предусматривает расширение и укрепление торгового, инвестиционного, промышленного и агропромышленного, строительного партнерства, а также совместной работы в сфере ЖКХ, информационных технологий, культуры и образования.
Доля Беларуси в общем товарообороте Орловской области составляет четверть. Из Орловщины в республику поставляются злаки, подсолнечное масло, кондитерские изделия, черные металлы, холодильное и морозильное оборудование, керамические изделия, насосное оборудование и многое другое. В обратном направлении едет мясная и молочная продукция, удобрения, оборудование и механические устройства, электрические машины.