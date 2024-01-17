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19:43, 16 января 2024 года Орловская область и Беларусь договорились о дальнейшем сотрудничестве Договор подписали губернатор Андрей Клычков и председатель государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель государственного военно-промышленного комитета республики Беларусь Дмитрий Пантус подписали план мероприятий по сотрудничеству региона и государства на 2024 ‒ 2026 годы. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Документ предусматривает расширение и укрепление торгового, инвестиционного, промышленного и агропромышленного, строительного партнерства, а также совместной работы в сфере ЖКХ, информационных технологий, культуры и образования.



Доля Беларуси в общем товарообороте Орловской области составляет четверть. Из Орловщины в республику поставляются злаки, подсолнечное масло, кондитерские изделия, черные металлы, холодильное и морозильное оборудование, керамические изделия, насосное оборудование и многое другое. В обратном направлении едет мясная и молочная продукция, удобрения, оборудование и механические устройства, электрические машины.





Артем Ежаков



