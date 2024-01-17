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18:32, 16 января 2024 года

Ряд деревень и поселков Орловской области перестал входить в "чернобыльскую" зону

Их жители утратили право на соответствующие меры социальной поддержки.


С нового года распоряжением правительства России утвержден новый перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС. Из него исключили следующие села и деревни в Орловской области:

• Болховский район: с.п. Злынское, д. Колонтаева; с.п. Новосинецкое, д. Домашовка, п. Старица; с.н. Однолуцкое, д. Тимонова; с.п. Сурьянинское, д. Цымбулова;

• Верховский район: с.п. Корсунское, д. Крутовское;

• Дмитровский район: с.п. Долбенкинское, п. Васильевский, п. Бук; с.п. Плосковское, д. Авилово;

• Знаменский район: с.п. Коптевское, д. Сенки;

• Корсаковский район: с.п. Корсаковское, д. Казаченка;

• Кромской район: с.п. Апальковское, п. Здоровяк, п. Соколов, с.п. Болшеколчевское, п. Красный Октябрь, п. Победа, с.п. Короськовское, п. Нива, с.п. Кутафинское, п. Михайловский;

• Малоархангельский район: с.п. Подгородненское, п. Бахматские Выселки;

• Мценский район: с.п. Алябьевское, с. Ломи-Полозово;

• Новодеревеньковский район: с.п. Старогольское, д. Юрьев Лес;

• Новосильский район: с.п Прудовское, п. Корьки;

• Свердловский район: с.п. Никольское, д. Озерна;

• Урицкий район: с.п. Луначарское, п. Красная Зорька;

• Орловский муниципальный округ: д. Высокое.

Как пояснили в орловском отделении Соцфонда, жители этих населенных пунктов утратили право на "чернобыльские" льготы.


Артем Ежаков
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