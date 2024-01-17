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9:00, 17 января 2024 года В Орловской области растет заболеваемость ОРВИ Зарегистрировано больше пяти тысяч случаев болезни.





На прошлой неделе в Орловской области зарегистрировано 5230 обращений в медучреждения с ОРВИ, гриппом и COVID-19, что на 80% выше уровня первой недели года. Тем не менее, эта цифра на 30,7% ниже цифры последней рабочей недели прошлого года, сообщили в Роспотребнадзоре.



Интенсивность заболеваемости коронавирусом в ведомстве назвали низкой. Зарегистрировано 204 случая. Рост в сравнении с предыдущей неделей составил 6,2%.



По региону циркулируют вирусы гриппа "А", вирусы SAR-COV-2, РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы.





Артем Ежаков



