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19:30, 16 января 2024 года

В Орле прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы

Его провели на площадках "Единой России".

Фото: соцсети Леонида Музалевского

16 января по всей России прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы. В Орле он состоялся на площадках "Единой России".

Как рассказал председатель областного совета Леонид Музалевский, свои подписи оставили сотни орловцев.

Общественная приемная кандидата на должность президента РФ Владимира Путина открыта на Пролетарской горе, 11. Также оставить свои подписи можно в пунктах сбора в торговых центрах Орла и Ливен. В Мценске пункт работает в Доме бытовых услуг. Подробные адреса и графики можно узнать, перейдя по ссылке.


Артем Ежаков
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