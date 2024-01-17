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18:15, 16 января 2024 года В Орле не знают сроков возвращения троллейбусов на Выгонку Они не ездят туда уже пару месяцев.





В Орле уже несколько месяцев на Выгонку не ездят троллейбусы. Причиной этому стала неисправность на подстанции. В ходе прямого эфира губернатора Андрея Клычкова в "ВКонтакте" один из зрителей трансляции задал вопрос о возвращении электротранспорта в эту часть города. Ответ дала пресс-служба городской администрации.



Как рассказал представитель мэрии, возникшие проблемы на подстанции №10 еще не исправлены. Троллейбусы вернутся на Выгонку после их решения, но точный срок назван не был.

"К сожалению, назвать точный срок окончания ремонта не можем, из-за его сложности. Но специалисты делают все возможное, чтобы устранить неполадки как можно быстрее", – заявили в пресс-службе администрации.







Артем Ежаков



