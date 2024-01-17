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8:30, 17 января 2024 года В Орле заработал портал "Умный город" Это новый удобный сервис для жителей областного центра.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцам стал доступен портал "Умный город". С его помощью горожане всегда смогут узнать о пробках, дорожных работах и других текущих событиях в сфере транспорта.



- Это позволит сэкономить время и планировать свои поездки более эффективно, - отметили в пресс-службе мэрии Орла.



Кроме того, с помощью сервиса "Умный город" можно направить жалобу и получить ответ на официальный вопрос, касающийся работы транспортной системы.



Для подачи обращения необходимо зарегистрироваться и подтвердить свои данные с помощью электронной почты.





Сергей Мерцалов



