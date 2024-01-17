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19:52, 16 января 2024 года Орел принимает череду соревнований по стрельбе из лука Первыми в борьбу за медали вступили спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.







В Орле за награды бились лучшие лучники со всей России. 14 января завершился чемпионат страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 15 января серия соревнований продолжилась национальным турниром.



Череда крупных турниров началась. Впереди – чемпионат и кубок страны, а также соревнования среди студентов, и международный турнир. Спортсмены будут выступать весь январь. Подробности – у Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова



