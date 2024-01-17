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17:50, 16 января 2024 года Орловские спасатели напомнили рыбакам об опасности тонкого льда Сотрудники МЧС провели профилактический рейд.







Мороз не сделал лед безопасным. Сегодня его толщина колеблется от 14 до 22 сантиметров в разных местах, но не стоит пробовать его на прочность. Это же касается и любителей зимней рыбалки. Чтобы напомнить об этом, орловские спасатели провели профилактический рейд.



Лед остается особенно тонким под мостами и рядом со стоками. Здесь чаще всего и происходят несчастные случаи.



В МЧС напоминают: выходить на замерзший водоем категорически запрещено. А скоро Орловщину ждут температурные качели, что не прибавит льду прочности.





Антон Сорокин



