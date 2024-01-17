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8:00, 17 января 2024 года Орловская область присоединится к "Лыжне России" Спортивное мероприятие состоится 10 февраля.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы смогут поучаствовать в массовой лыжной гонке. В этом году она посвящена 80-летию снятия блокады Ленинграда.



Соревнования пройдут в Медведевском лесу. Лыжные старты также запланированы и в районах области.



Как сообщает сообщает региональный инфопортал, участникам предстоит преодолеть дистанции один, три и пять километров. Зарегистрироваться на гонку можно через портал Госуслуг.





Сергей Мерцалов



