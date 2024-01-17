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17:30, 16 января 2024 года В Орловской области разрешили построить завод по переработке картофеля В проект вложат 17,5 миллиарда рублей.





Резидент особой экономической зоны "Орел» – компания "Гранд Фрайз" – получила разрешение на строительство завода по глубокой переработке картофеля общей ежегодной мощностью до 120 тысяч тонн готовой продукции. Также здесь появятся цеха по производству картофеля фри, картофельных оладий и хлопьев.



Как рассказали в "Корпорации развития" региона, в этом году компанией запланированы строительно- монтажные работы. Плановый запуск производства – второй квартал 2025-го года.



В проект вложат 17,5 миллиарда рублей. Завод обеспечит работой 365 человек.



Напомним, что соглашение по строительству завода подписали летом прошлого года в рамках петербургского международного экономического форума.





Артем Ежаков



