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17:00, 16 января 2024 года

Детская библиотека №3 в Ливнах станет модельной

Преображение пройдет в рамках национального проекта "Культура".



В Ливнах в этом году планируется открытие модельной библиотеки. Ее создадут на базе детской библиотеки №3. Поможет грант, выигранный городом в рамках национального проекта "Культура".

Уже сделан ремонт. На это по программе "Народный бюджет" выделили 2,7 миллиона рублей. Как только получат средства гранта, начнется закупка мебели, интерактивного оборудования и программного обеспечения.

Пока шел ремонт, в библиотеке "чистили" книжный фонд. Ранее здесь насчитывалось 27 тысяч книг, но среди них было много старых изданий. На новые потратят около двух миллионов. Фонд пополнится пятью тысячами книг.

В обновленной библиотеке планируют проводить массовые праздники, конкурсы, мастер-классы по лепке плешковской игрушки и другим техникам рукоделия, создавать клубы по интересам.

Всего на создание модельной библиотеки по нацпроекту выделено восемь миллионов рублей. Свои двери она откроет с начала нового учебного года.


Татьяна Тимохина
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