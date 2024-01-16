Детская библиотека №3 в Ливнах станет модельной

Преображение пройдет в рамках национального проекта "Культура".
В Ливнах в этом году планируется открытие модельной библиотеки. Ее создадут на базе детской библиотеки №3. Поможет грант, выигранный городом в рамках национального проекта "Культура".
Уже сделан ремонт. На это по программе "Народный бюджет" выделили 2,7 миллиона рублей. Как только получат средства гранта, начнется закупка мебели, интерактивного оборудования и программного обеспечения.
Пока шел ремонт, в библиотеке "чистили" книжный фонд. Ранее здесь насчитывалось 27 тысяч книг, но среди них было много старых изданий. На новые потратят около двух миллионов. Фонд пополнится пятью тысячами книг.
В обновленной библиотеке планируют проводить массовые праздники, конкурсы, мастер-классы по лепке плешковской игрушки и другим техникам рукоделия, создавать клубы по интересам.
Всего на создание модельной библиотеки по нацпроекту выделено восемь миллионов рублей. Свои двери она откроет с начала нового учебного года.