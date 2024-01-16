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16:30, 16 января 2024 года В Орле уменьшается число гаражных краж В 2023-м году зарегистрировали почти три десятка таких эпизодов.





В прошлом году в Орле зарегистрировали 29 краж имущества из гаражных кооперативов. Об этом рассказали в УМВД региона, отметив, что число таких преступлений заметно снижается.



В полиции добавили, что в большинстве случаев воры подбирают ключи к замкам или взламывают их. Статистика показывает, что чаще всего в гаражах используют старые запирающие устройства. Практически все ГСК Орла не имеют отдельных въездов, шлагбаумов, постов охраны, освещения и видеонаблюдения.



В полиции напомнили основные правила защиты гаражей от воров: не оставлять боксы надолго без присмотра, оснастить их надежными замками, изнутри огородить стены металлической решеткой, не хранить в гараже или автомобиле ценные вещи, а если оно есть, подключить сигнализацию, видеонаблюдение.





Артем Ежаков



