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15:30, 16 января 2024 года Балтийский циклон принесет в Орловскую область морозы Столбики термометров опустятся до минус 25 градусов.





В Орловскую область придет глубокий циклон с Балтики, который принесет ощутимые морозы. Об этом рассказал начальник регионального гидрометцентра Валерий Селихов.



17 января в области ночью ожидается небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. За сутки столбики термометра покажут от 9 до 14 градусов мороза.



18 января днем прогнозируются мокрый снег и дождь. Местами ожидается гололед и налипание снега. Порывы ветра могут достигнуть от 16 до 21 метра в секунду. Температура воздуха ночью: 20 – 25 градусов мороза, днем же будет существенно теплее: от нуля до пяти градусов тепла.





Артем Ежаков



