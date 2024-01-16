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14:30, 16 января 2024 года Жители Орла выберут территории для благоустройства в 2025-м году В областной столице снова пройдет рейтинговое голосование.





В Орле с 15 марта по 30 апреля 2024-го года пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных территорий Орла, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025-м году. Документ опубликован на сайте мэрии.



Для общественного обсуждения предлагаются 45 территорий, включая парк "Ботаника", городской парк культуры и отдыха, участки набережных Оки и Орлика, скверы Лескова, Ермолова, Героев Чернобыльцев, Десантников, Аграновича, Танкистов.



Напомним, в прошлом году в голосовании победили скверы Гуртьева и Бунина. Третье место занял городской парк. Четвертое и пятое места – "Дворянское гнездо" и парк "Ботаника" соответственно. Работы по благоустройству проведут в 2024-м году.





Артем Ежаков



