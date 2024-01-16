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15:00, 16 января 2024 года Орловца обвиняют в убийстве знакомого Бездыханное тело 39-летнего мужчины обнаружили в одном из домов на улице Кузнецова.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы возбудили уголовное дело против 37-летнего жителя Орла. Он обвиняется в убийстве своего знакомого.



По данным СУ СК РФ по Орловской области, мужчина уже сознался в содеянном и сообщил обстоятельства преступления. Он рассказал, что конфликт произошел в квартире во время распития спиртных напитков. Орловец нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область туловища, от чего тот скончался на месте.



Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд. Мужчину заключили под стражу.





Сергей Мерцалов



