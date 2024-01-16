Орловца обвиняют в убийстве знакомого

Бездыханное тело 39-летнего мужчины обнаружили в одном из домов на улице Кузнецова.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
Следственные органы возбудили уголовное дело против 37-летнего жителя Орла. Он обвиняется в убийстве своего знакомого.
По даннымСУ СК РФ по Орловской области, мужчина уже сознался в содеянном и сообщил обстоятельства преступления. Он рассказал, что конфликт произошел в квартире во время распития спиртных напитков. Орловец нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область туловища, от чего тот скончался на месте.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд. Мужчину заключили под стражу.