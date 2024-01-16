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12:02, 16 января 2024 года Губернатор Клычков наградил орловских журналистов Торжественное мероприятие было посвящено Дню печати.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков наградил журналистов региональных изданий 15 января. В торжественном мероприятии поучаствовали работники телевизионных компаний, радиостанций, сотрудники печатных и электронных изданий Орловской области.



– Вместе с вами мы формируем общественную повестку дня. Поэтому органы власти заинтересованы в проведении грамотной информационной политики – ведь для нас важно не просто быть услышанными, но и получить поддержку граждан. Действовать, принимать решения, ориентируясь прежде всего на их мнения и запросы, - отметил глава региона.



Сотрудники ГТРК "Орел" также были удостоены почетных наград. Всего глава региона наградил 50 человек за активное участие в освещении процессов социально-экономического развития Орловской области.





Сергей Силаев



