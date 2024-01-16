В Орловской области почти 200 человек заболели COVID-19 за неделю

|
|вторник 16.01.2024 17:21:10
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
11:50, 16 января 2024 года
В Орловской области почти 200 человек заболели COVID-19 за неделюВыздоровели более 300 пациентов.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Портал "Объясняем.РФ" опубликовал статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с 8 по 14 января. Всего в стране за неделю выявили 26 993 случая COVID-19, выздоровели 39 743 человека.
В Орловской области выздоравливает больше людей, чем заболевает. Согласно данным портала, 195 человек заболели, 315 – победили вирус. Никто не умер.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.