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11:45, 16 января 2024 года

Водителям в Орле напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях

С начала января инспекторы выявили уже 15 нарушений.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В региональном Управлении Госавтоинспекции напоминают водителям, что перевозка детей в автомобиле требует большой ответственности. Поэтому для этого нужно использовать специальные детские удерживающие устройства.

Пассажир младше 7 лет обязательно должен ехать в машине в детском автокресле или детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу, как на переднем сиденье автомобиля, так и на заднем. Детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье машины разрешается перевозить не только в детских автокреслах, но и с использованием штатного ремня безопасности (при росте ребенка выше полутора метров). На переднем сиденье несовершеннолетний должен обязательно размещаться в спецустройстве.

Если ребенок, которому не исполнилось 12 лет, ростом выше 150 сантиметров и весом больше 36 килограмм, пристегнут на заднем сиденье стандартными ремнями безопасности, это не нарушает норм, предписанных ПДД. С 12 лет детское кресло ребенку не требуется, но при условии, что школьник не ниже полутора метров. Также стоит обращать внимание на вес. 12-летний ребенок, при соответствующем росте, уже может ездить на переднем сиденье без удерживающих устройств, пристегнувшись лишь ремнями безопасностями для взрослых.

Напомним, что правила перевозки детей в автомобилях прописаны в пункте 22.9 ПДД РФ. Штраф за их нарушение составляет 3000 рублей.


Сергей Мерцалов
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