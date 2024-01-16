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10:40, 16 января 2024 года

В Орле начал работу Штаб общественной поддержки

Торжественное открытие состоялось в доме № 11 на Пролетарской Горе.

Фото: Василий Новиков

В Орле появился Штаб общественной поддержки. Он объединит всех неравнодушных жителей Орловщины, и, прежде всего, представителей общественности, которые смогут открыто обсудить вопросы, касающиеся развития города и региона. Также здесь будут оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям.

- Убежден, что штаб общественной поддержки станет местом притяжения для неравнодушных людей, которые и дадут новый вектор развития нашему городу и всей области, - отметил председатель орловского горсовета Василий Новиков.

Открытие Штаба общественной поддержки прокомментировал спикер областного Совета Леонид Музалевский. По его словам, орловцы разных возрастов, от школьников до пенсионеров, смогут реализовывать свои инициативы, принимать участие в различных семинарах, мастер-классах, форумах, культурных и спортивных событиях. Музалевский подчеркнул, что штаб объединит всех, кто хочет видеть Россию еще более могучей и великой и готов делать все для достижения этой цели.

- На этой площадке предстоит обсуждать различные проблемы, совместно вырабатывать пути их решения при участии власти и гражданского общества, - сказал председатель регионального парламента. 

Дополнительную информацию о работе Штаба можно получить по телефону: (4862) 43-33-31.


Сергей Мерцалов
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