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10:21, 16 января 2024 года В больницу Боткина Орла поступил передвижной флюорограф Его будут использовать для выездной работы.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Передвижной цифровой флюорограф появился в орловской больнице Боткина. Компактный аппарат установлен в фургоне, обладающим тепло- и шумоизоляцией. Обследования можно проводить круглый год.



Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, это уже второй мобильный комплекс, который получает больница Боткина. Флюорограф будет работать в паре с маммографом.



Поставка стала возможной благодаря ежегодной закупке оборудования для регионов от Минпромторга. В конце 2023 года для регионов приобрели 99 комплексов, два из них достались Орловщине.





Сергей Силаев



