В Болхове пожарные эвакуировали шесть человек из горящей квартиры
Никто не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Возгорание произошло 15 января на улице Тургенева города Болхова. Когда пожарные приехали на место, квартира сильно задымилась.
По информациипресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, огонь бушевал на кухне, повреждены стены и потолок. Спасатели эвакуировали шесть человек и успешно потушили пожар. Никто не пострадал, причину произошедшего предстоит установить специалистам.