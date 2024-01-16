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9:58, 16 января 2024 года В Болхове пожарные эвакуировали шесть человек из горящей квартиры Никто не пострадал.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание произошло 15 января на улице Тургенева города Болхова. Когда пожарные приехали на место, квартира сильно задымилась.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, огонь бушевал на кухне, повреждены стены и потолок. Спасатели эвакуировали шесть человек и успешно потушили пожар. Никто не пострадал, причину произошедшего предстоит установить специалистам.





Сергей Силаев



