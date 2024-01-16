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9:30, 16 января 2024 года

В Орле открылась выставка, посвященная событиям на Донбассе

В мероприятии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.



15 января в Военно-историческом музее Орла открылась выставка "Донбасс - Россия: история и современность". Проект призван показать неразрывную историческую связь Донбасса с Россией. Старший научный сотрудник Военно-исторического музея Наталья Александрова вместе с губернатором Орловской области Андреем Клычковым в рамках проекта общества "Знание" провели по экспозиции музея экскурсию для юных орловцев.

Экспозиция, состоящая из четырех разделов, раскрывает политическое, экономическое и культурное значение Донбасса с середины XIX века по настоящее время. Она рассказывает об истории развития региона, становлении индустрии, прокладке железных дорог, основании новых городов, революционном и военном периоде, о знаменитых уроженцах этого края. Как сообщает региональный инфопортал, выставочный проект "Донбасс - Россия: история и современность" дополнен материалами об орловцах - участниках специальной военной операции и о том, какую помощь они получают.


- Орловчане гордятся своими выдающимися земляками - такими как Алексей Стаханов, Никита Изотов, Сергей Тюленин, которые трудовыми и военными подвигами навечно вписали свои имена в славную летопись Отечества. И сегодня наши парни - участники специальной военной операции - достойно продолжают их дело, сражаются с врагом за мирное и безопасное будущее России. Выставочный проект "Донбасс - Россия" - это сила нашей правды. Это история, которая создаётся сегодня - подвигами наших воинов и участием каждого из нас, - отметил Андрей Клычков.


Эва Стасюлевич
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