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20:15, 15 января 2024 года Страшная сила, вещие сны и зеркала: как на Орловщине гадали в святки Как наши предки узнавали, будет ли урожай богатым, а муж – молодым.





Святки – период между Рождеством Христовым и Крещением Господним. В старину этот период активно использовалось для святочных гвданий, да и в наше время девицы, порой, не против узнать, кто же их суженый? Какие гадания были распространены в Орловской области редакции сайта «Вести-Орел» рассказала Наталья Кургузова, кандидат филологических наук.

– Период святок считался наиболее подходящим для гаданий, так как считается, в это время с людьми готовы взаимодействовать потусторонние силы. Вопросы у гадающих были разные. Например, можно узнать, богатым ли будет урожай. Для этого, к примеру, выиягивали колоски из снопа: попался хороший – и урожая такого жди, порченый – без хлеба останешься. Еще подкладывали сено под скатерть, кто длиннее вытянет колос, у того урожай будет богаче, – рассказывает Наталья Кургузова. Не оставляли гадания на личную судьбу. Когда именно они вошли в историю, доподлинно не известно, но в 19 веке они уже упрочились в жизни народа. Такие гадания делились на коллективные и индивидуальные. Коллективными считались подблюдные песни: девушки садились за стол, брали блюдо с водой. Причем воду нужно набирать в темное время суток из нескольких источников. Туда каждая опускала колечко или пуговицу, блюдо накрывалось полотном и выливалось каждому, под подблюдные песни, кому что вылилось, то и случится. Предсказания могли относиться не только к гадающему, но и к членам его семьи.



Есть в истории нашего региона и страшные гадания. Называются так, потому что приходились на страшные вечера, в это время, считалось, отсутствовали какие-либо границы между мирами и потусторонняя сила помогала отвечать на интересующие вопросы.

– Человек в момент такого гадания входит в контакт с страшной силой. Гадающие снимали крест, и уходили в место, где контакт возможен больше всего: поле, баня, порог, там где нет святых углов, – говорит наша собеседника. Еще один вид святочных предсказаний – гадания связанные с подслушиванием. На перекрестке слушали вой собак: если собака выла тонким, молодым голосом, то муж будет молодой. А если слышно, что собака уже не молодая, муж будет старый. Еще выходили в темное время суток на улицу и спрашивали имя у первого встречного мужчины – какое имя назовет, так и будут звать мужа.



Стучали в окно: кто первый ответит, мужчина или женщина. Если ответит мужчина, то замуж в этом году выйти. А если первая отозвалась женщина, то еще год в девках сидеть.



Одни из самых мистических – гадания с зеркалами. Вэтом процессе важно было вовремя перекреститься, чтобы нечистая сила не нанесла вреда.



Гадали еще на сон. Девицы перед сном не расчесывались, клали гребешок под подушку, и говорили "Суженый ряженый, приди волосы мне расчеши". Если суженый, это уже знаковый вам человек, то вы его во сне увидите только очертаниями и со спины, а если вы с будущим мужем еще не знакомы, то увидите полный образ.



Также помочь заглянуть в будущее могли и игральные карты. Перед сном гадающая брала карты четырех королей и приговаривала "Кто мой суженый ряженый, тот приснись мне во сне". Наутро девушка вслепую доставала одну из карт и трактовала ее так: пиковый король означал старого и ревнивого жениха, червоный молодого и обеспеченного, крестовый сулил мужа военного, а бубновый обещал свадьбу с желанным кандидатом.





Александра Бахтина



