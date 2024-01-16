В Орле обсудили обезвреживание мусорного полигона на Итальянской
Теме посвятили публичные слушания.
15 января в мэрии Орла прошли публичные слушания, посвященные вопросу обезвреживания мусорного полигона на улице Итальянской.
Проект предусматривает формирование тела полигона с устройством защитного и рекультивационного слоев, строительство системы сбора фильтрата из тела полигона и его транспортировку в насосную станцию, строительство сооружений очистки фильтрата с последующим сбросом очищенных стоков в пруд-накопитель, а излишков фильтрата и концентрата перекачки – в тело полигона.
В итоге было принято решение проголосовать за предложенный проект с учетом рекомендаций и замечаний, озвученных на слушании. Вскоре проект направят для прохождения экологической экспертизы, сообщили в мэрии.