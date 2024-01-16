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19:00, 15 января 2024 года В Орле обсудили обезвреживание мусорного полигона на Итальянской Теме посвятили публичные слушания.





15 января в мэрии Орла прошли публичные слушания, посвященные вопросу обезвреживания мусорного полигона на улице Итальянской.



Проект предусматривает формирование тела полигона с устройством защитного и рекультивационного слоев, строительство системы сбора фильтрата из тела полигона и его транспортировку в насосную станцию, строительство сооружений очистки фильтрата с последующим сбросом очищенных стоков в пруд-накопитель, а излишков фильтрата и концентрата перекачки – в тело полигона.



В итоге было принято решение проголосовать за предложенный проект с учетом рекомендаций и замечаний, озвученных на слушании. Вскоре проект направят для прохождения экологической экспертизы, сообщили в мэрии.





Артем Ежаков



