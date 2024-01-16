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19:51, 15 января 2024 года В Орле собрали треть миллиона рублей для шестилетней Маши Поповой Найти деньги для реабилитации девочки помогла традиционная акция "Свет Рождественской звезды".





Акция "Свет Рождественской звезды" помогла шестилетней орловчанке Маше Поповой. Благотворительный концерт собрал неравнодушных орловцев поддержать малышку.



Маша родилась здоровой. До пяти лет посещала детский сад. В апреле прошлого года поднялась высокая температура. Диагноз сразу поставить не удалось, а состояние быстро ухудшалось. Девочка попала в реанимацию с нижним вялым парапарезом и нарушением функций тазовых органов.



За несколько дней Маша ослабла настолько, что не могла говорить и двигаться. Сегодня малышка чувствует себя лучше, но не может ходить.



Юная орловчанка нуждается в реабилитации на сумму более полумиллиона рублей. На нее и собирали деньги в рамках благотворительной акции. Традиционный концерт прошел в городском центре культуры. На лечение собрали 334 тысячи рублей.





Эльза Ахмедбекова



