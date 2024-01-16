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16:30, 15 января 2024 года

Качество работы орловского транспорта проверил глава Общероссийского объединения пассажиров

Илья Зотов посетил Орел 15 января.

Фото: Илья Зотов

В Орловскую область с рабочим визитом сегодня прибыл заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он проверил работу общественного транспорта в Орле и оценил транспортную инфраструктуру. Итоги визита он подвел в своем телеграм-канале.

Покатавшись по Орлу на общественном транспорте, Зотов отметил отрицательные и положительные моменты. В частности, он заявил, что так и не понял, как работают автобусы, трамваи и троллейбусы.

- В приложении Яндекс.Карты отображаются не все транспортные средства, а на остановках нет расписаний, - отметил Зотов.

Также он обратил внимание, что в Орле непросто дождаться троллейбус, а в трамваях слишком холодно. По словам Зотова, городу стоит продумать более грамотное тарифное меню, предусмотреть обустройство выделенных полос, например, вдоль улицы Комсомольской.

- Из плюсов - везде работает банковская карта для оплаты. Город сохранил электрический транспорт, но очевидно без развития данный вид транспорта будет менее привлекателен для пассажиров, - написал Зотов в своем телеграм-канале.

Глава Общероссийского объединения пассажиров призвал перенимать позитивный опыт соседних городов - Курска, Брянска и Липецка.


Сергей Мерцалов
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