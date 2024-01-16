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9:00, 16 января 2024 года В Орловской области продолжат реализовывать 45 региональных проектов Задачи на 2024 год рассмотрели на заседании правительства региона.



Фото: пресс-служба областного правительства

Задачи по реализации национальных проектов рассмотрели 15 января на заседании регионального правительства. Его провел губернатор Андрей Клычков.



– В 2024 реализация нацпроектов в регионе будет продолжена. Уже заключены соглашения на текущий год, которые будут, в частности, направлены на строительство и оснащение школ, спортивных объектов, капитальный ремонт учреждений здравоохранения и культуры. Будет продолжено благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт дорог, запланирован ввод в эксплуатацию важнейших объектов инфраструктуры, - отметил глава региона.



В текущем году продолжится реализация 45 региональных проектов. Планируется открыть 45 "Точек роста", в десяти школах обновить спортивные залы, еще в 39 – поставить современное компьютерное оборудование. Также в планах открыть два кванториума, рассказали в пресс-службе областного правительства.



В Орле в 2024 году начнут строить новый корпус поликлиники №1. В больницы закупят 11 новых автомобилей. На средства нацпроекта "Культура" проведут капремонт Покровской детской школы искусств и двух домов культуры в Орловском муниципальном округе и Мценском районе. Будут закуплены два автоклуба.





Сергей Силаев



