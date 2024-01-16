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17:27, 15 января 2024 года Журналист Борис Корчевников посетил Орловскую область Известный журналист побывал в Духовно-православном центре "Вятский Посад".



Фото: "Вятский Посад"

Гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников 15 января посетил Духовно-православный центр "Вятский Посад" и храмовый комплекс в честь Сергия Радонежского. Корчевников прогулялся по украшенной зимней территории.



– Как здорово, что здесь с душой и любовью подходят к своему делу. Современное оборудование, уютные мастерские, доброта и профессионализм педагогов дают возможность детям самовыражаться в творчестве, впитывать при этом народное искусство и культуру, обучаться ремеслу на высоком уровне, - отметил Борис Корчевников.



Корчевников уже не в первый раз приезжает в Орловскую область. В 2022 году он посещал регион, когда на Орловщине проходил пятый международной фестиваль православной культуры.





Сергей Силаев



