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17:27, 15 января 2024 года

Журналист Борис Корчевников посетил Орловскую область

Известный журналист побывал в Духовно-православном центре "Вятский Посад".

Фото: "Вятский Посад"

Гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников 15 января посетил Духовно-православный центр "Вятский Посад" и храмовый комплекс в честь Сергия Радонежского. Корчевников прогулялся по украшенной зимней территории.

Как здорово, что здесь с душой и любовью подходят к своему делу. Современное оборудование, уютные мастерские, доброта и профессионализм педагогов дают возможность детям самовыражаться в творчестве, впитывать при этом народное искусство и культуру, обучаться ремеслу на высоком уровне, - отметил Борис Корчевников.

Корчевников уже не в первый раз приезжает в Орловскую область. В 2022 году он посещал регион, когда на Орловщине проходил пятый международной фестиваль православной культуры.


Сергей Силаев
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