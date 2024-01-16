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16:58, 15 января 2024 года При военной кафедре Орловского госуниверситета планируют создать тир Военно-учебный центр посетил первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский.





При Орловском государственном университете с прошлого года работает военно-учебный центр, готовящий сержантов запаса. Его с проверкой посетил первый замгубернатора Орловщины в правительстве региона Владимир Ивановский.



Ивановский осмотрел инфраструктуру центра, ознакомился с его работой, пообщался с преподавателями и курсантами.

"Обсудили перспективы развития центра, включая увеличение количества ежегодного набора по подготавливаемым военным учетным специальностям и расширение перечня специальностей для обучения", – отметил Ивановский. Член регионального правительства заявил, что оно продолжит дальше оказывать поддержку военному учебному центру. В планах создание тира.





Артем Ежаков



